В ЛНР сообщили, что российских солдат расстреляли десантники 80-й бригады ВСУ

Лобода допустила ошибки в анонсе своей песни на украинском языке, за что на нее накинулись соотечественники

Светлана Лобода имела неосторожность допустить ошибку в анонсе своей композиции и на украинском языке, что неускользнуло от глаз поклонников и не только.

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