В ЛНР сообщили, что российских солдат расстреляли десантники 80-й бригады ВСУ
В ЛНР сообщили о том, кто расстрелял попавших в плен российских военнослужащих.
В Луганской народной республике сообщили о том, что стали известны данные солдат, расстрелявших российских военнослужащих.
По данным народной милиции ЛНР, военное преступление совершили бойцы 80-й бригады десанта Вооруженных сил Украины.
"Российских военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили в Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Пасечник в свою очередь сообщил, что ему известны имена солдат, казнивших пленных.
Опубликовано: Николай Скира
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