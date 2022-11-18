В ЛНР сообщили, что российских солдат расстреляли десантники 80-й бригады ВСУ

APS
2022-11-18 21:15

В ЛНР сообщили о том, кто расстрелял попавших в плен российских военнослужащих.

В Луганской народной республике сообщили о том, что стали известны данные солдат, расстрелявших российских военнослужащих.

По данным народной милиции ЛНР, военное преступление совершили бойцы 80-й бригады десанта Вооруженных сил Украины.

"Российских военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили в Народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Глава ЛНР Пасечник в свою очередь сообщил, что ему известны имена солдат, казнивших пленных.

Опубликовано: Николай Скира