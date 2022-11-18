Марочко: бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ расстреляли российских пленных

В Народной милиции ЛНР заявили, что пленённых российских солдат расстреляли бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В среду, 18 ноября 2022 года, российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, рассказало о том, кто расстрелял взятых в плен российских военнослужащих в селе Макеевка Сватовского района республики.

Марочко заявил, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины совершили массовую кровавую расправу над взятыми в плен служащими ВС РФ и теперь являются «целью №1» для Народной милиции ЛНР.