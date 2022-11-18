Марочко: бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ расстреляли российских пленных
В Народной милиции ЛНР заявили, что пленённых российских солдат расстреляли бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В среду, 18 ноября 2022 года, российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, рассказало о том, кто расстрелял взятых в плен российских военнослужащих в селе Макеевка Сватовского района республики.
Марочко заявил, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины совершили массовую кровавую расправу над взятыми в плен служащими ВС РФ и теперь являются «целью №1» для Народной милиции ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Собчак публично извинилась перед Чемизововым за своих коллег Суханова, Романовского и Бигаева, которые вымогали у него деньги
Ксения Собчак в своем Телеграм-канале принесла извинения главе "Росстеха" Сергею Чемизову за своих коллег, которые вымогали у него деньги. Журналистка сожалеет, что действия ее сотрудников нанесли Чемизову вред.Подробнее...
-
-
Лукашенко поддержал уход McDonald’s из Беларуси
Wildberries с 1 декабря прекращает продажу некоторых товаров из-за сушеных мухоморов
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США
Пентагон прогнозирует, что Россия 10 лет будет восстанавливать свой военный потенциал
Американский ведущий призвал НАТО к войне с Украиной