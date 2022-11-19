Из Херсонской области сообщают об использовании ВСУ детей в качестве наводчиков

ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Херсонской области сообщает, что ВСУ используют детей в качестве наводчиков, артиллерийских корректировщиков.

В сообщении сказано, что украинские военные привлекают для этой цели подростков и детей, которые не понимают последствий своих действий.

Юные наводчики занимаются корректировкой артиллерийского огня по гражданским объектам.

Кроме того, правоохранители говорят, что дети задействованы в националистической пропаганде.