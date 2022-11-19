Из Херсонской области сообщают об использовании ВСУ детей в качестве наводчиков
2022-11-19 01:03
ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов Херсонской области сообщает, что ВСУ используют детей в качестве наводчиков, артиллерийских корректировщиков.
В сообщении сказано, что украинские военные привлекают для этой цели подростков и детей, которые не понимают последствий своих действий.
Юные наводчики занимаются корректировкой артиллерийского огня по гражданским объектам.
Кроме того, правоохранители говорят, что дети задействованы в националистической пропаганде.
Опубликовано: Светлана Репина
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