Хакеры Killnet из РФ атаковали спутники Starlink Маска за раздачу интернета ВСУ

Российская хакерская группировка Killnet произвела атаку на спутники компании Starlink.

19 ноября российская хакерская организация Killnet совершила кибератаку на систему спутникового интернета Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. По данным зарубежных СМИ, пользователи Starlink временно утратили возможность заходить на свою учётную запись даже после вводя логина и пароля.

Примечательно, что именно Starlink предоставляет доступ к беспроводному интернету солдатам вооружённых сил Украины с начала российской спецоперации.