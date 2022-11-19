Рогов: в Запорожье взорвал склад с боеприпасами ВСУ на заводе «Мотор Сич»

Представитель совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о ликвидации склада с украинскими боеприпасами в регионе.

Утром 19 ноября глава совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что российские войска уничтожили склад с боеприпасами вооружённых сил Украины и цеха по ремонту и производству военной техники для ВСУ, в частности изготавливавший детали для вертолётов и беспилотников.

По данным Рогова, ликвидированный склад располагался в производственных цехах украинского завода "Мотор Сич", директор которого ранее был арестован СБУ за сотрудничество с Россией.