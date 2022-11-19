NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
2022-11-19 10:31
Издание The New York Times рассказало о ссоре Владимира Зеленского с лидерами западных стран из-за взрыва украинской ракеты на польской территории.
19 ноября журналист Карли Олсон опубликовал статью для американской газеты The New York Times, где сообщил, что Владимир Зеленский и главы государств коллективного Запада впервые публично поссорились с начала специальной военной операции армии России на территории Украины.
По мнению Олсона, причиной ссоры стал тот факт, что Зеленский не согласен с официальной позицией США, НАТО и России о том, что к гибели двух поляков привело падение украинской ракеты на территории Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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