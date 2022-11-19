Минобороны Сирии: ВВС Израиля убили 4 сирийских военных в центре страны

Министерство обороны Сирии рассказало о гибели своих солдат в результате действий израильской боевой авиации.

19 ноября пресс-служба Министерства обороны Сирии сообщила, что сегодня около 6:30 утра по местному времени самолёты Военно-воздушных сил Израиля нанесли массированные удары по позициям сирийских военных в городе Банияс, расположенном в центре страны. Жертвами атаки израильских ВВС стали не менее четырёх сирийских военных, которые несли боевое дежурство на постах.

По данным Минобороны Сирии, системы противовоздушной обороны сирийских военных отразили большинство ракетных ударов израильских истребителей.