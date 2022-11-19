Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта

Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин рассказал об участии солдат региона в наступлении на позиции ВСУ.

Утром 19 ноября глава ДНР Денис Пушилин опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где публично заявил, что сотрудники милиции Донецкой Народной республики перешли осуществлению наступательных операций на позиции вооружённых сил Украины на территории региона, демонстрируя успешность манёвра по всей линии фрона.

Примечательно, что днём ранее стало известно об освобождении населённого пункта Опытное в ДНР от присутствия украинских военных, хотя ранее Пушилин утверждал, что данное село освобождено лишь на 90 процентов.