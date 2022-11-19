Минобороны Украины: ВСУ вернут Крым к концу декабря, а СВО закончится весной
2022-11-19 13:53
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ якобы вернут Крым до конца декабря, а спецоперация закончится к концу весны.
19 ноября заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов в своём интервью британскому телеканалу Sky News заявил о том, что бойцы украинской армии якобы могут взять под свой контроль Крым к концу декабря этого года, в то время как спецоперация полностью завершится до конца весны 2023.
Также Гаврилов сообщил, что переговоры между киевским режимом и Россией могут состояться только после того, как российские войска будут готовы оставить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Врачи обнаружили повышенное содержание тяжёлых металлов в крови Саакашвили
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Bild: немецкая фирма Schwibbogen может закрыться из-за санкций против России
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета