Минобороны Украины: ВСУ вернут Крым к концу декабря, а СВО закончится весной

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ якобы вернут Крым до конца декабря, а спецоперация закончится к концу весны.

19 ноября заместитель главы Министерства обороны Украины Владимир Гаврилов в своём интервью британскому телеканалу Sky News заявил о том, что бойцы украинской армии якобы могут взять под свой контроль Крым к концу декабря этого года, в то время как спецоперация полностью завершится до конца весны 2023.

Также Гаврилов сообщил, что переговоры между киевским режимом и Россией могут состояться только после того, как российские войска будут готовы оставить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.