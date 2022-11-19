Войска России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР
2022-11-19 14:13
Российские военные поразили станцию контрбатарейной борьбы, поставленную Киеву Вашингтоном.
19 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за сутки ведения СВО российские войска смогли уничтожить станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
По данным Конашенкова, поставленная ВСУ установка AN/TPQ-50 располагалась рядом с населённым пунктом Авдеевка в Донецкой Народной республике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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