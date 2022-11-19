Войска России уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы в ДНР

Российские военные поразили станцию контрбатарейной борьбы, поставленную Киеву Вашингтоном.

19 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков провёл очередной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что за сутки ведения СВО российские войска смогли уничтожить станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

По данным Конашенкова, поставленная ВСУ установка AN/TPQ-50 располагалась рядом с населённым пунктом Авдеевка в Донецкой Народной республике.