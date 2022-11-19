МО РФ: войска России сорвали атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении
2022-11-19 14:16
Российские военные сорвали наступательную операцию украинских солдат и иностранных наёмников на Купянском участке фронта.
В субботу генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что на Купянском участке спецоперации российская военная авиация атаковала группировку иностранных наёмников и украинских солдат, сорвав их наступление.
По данным Конашенкова, в результате ракетных ударов по скоплению сил противника было уничтожено около 60-ти солдат ВСУ, два БТР и три танка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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