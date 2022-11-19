ВС РФ уничтожили более 60 иностранных наёмников и бойцов ВСУ в Харьковской области
В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили атаки украинской армии на Купянском направлении, ликвидировав более 60 иностранных наёмников и бойцов ВСУ.
19 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки спецоперации российские военнослужащие успешно отразили все атаки Вооружённых сил Украины в районе посёлка Першотравневое, сёл Кисловка и Крахмальное Харьковской области.
Конашенков уточнил, что в результате провальных попыток украинской стороны перейти в атаку на Купянском участке фронта потери ВСУ составили более 60 иностранных наёмников и бойцов ротных тактических групп, а также 3 танка, 2 бронетранспортёра и боевая машина пехоты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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