В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили атаки украинской армии на Купянском направлении, ликвидировав более 60 иностранных наёмников и бойцов ВСУ.

19 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки спецоперации российские военнослужащие успешно отразили все атаки Вооружённых сил Украины в районе посёлка Першотравневое, сёл Кисловка и Крахмальное Харьковской области.

Конашенков уточнил, что в результате провальных попыток украинской стороны перейти в атаку на Купянском участке фронта потери ВСУ составили более 60 иностранных наёмников и бойцов ротных тактических групп, а также 3 танка, 2 бронетранспортёра и боевая машина пехоты.