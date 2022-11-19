Минобороны РФ: войска России уничтожили 120 солдат и ВСУ два танка в ДНР

Российские военные ликвидировали не менее 120-ти украинских бойцов на территории Донецкой Народной республики.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за сутки проведения специальной военной операции российские войска уничтожили порядка ста двадцати украинских солдат на территории ДНР, также ликвидировав два танка, три бронемашины и семь обычных автомобилей противника.

Кроме того, Конашенков отметил, что войска России смогли сорвать наступательную операцию ВСУ и группировки зарубежных наёмников на Купянском направлении.