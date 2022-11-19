МИД России осудил решение Польши не пустить Лаврова на саммит ОБСЕ
2022-11-19 14:55
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало постановление польского правительства о недопуске Сергея Лаврова к участию в саммите ОБСЕ, который состоится в Польше уже в этом месяце.
19 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что решение Варшавы о недопуске главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит министров ОБСЕ является беспрецедентной провокацией в отношении российских политиков с учётом того факта, что Польша председательствует в ОБСЕ.
Саммит ОБСЕ должен состояться 1 и 2 декабря на территории польского города Лодзь, однако российские дипломаты и Сергей Лавров в частности были уведомлены об отказе в предоставлении визы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Пушилин: войска ДНР ведут успешное наступление по всей линии фронта
Disney приобрела недостроенный круизный лайнер Global Dream, один из крупнейших в мире
NYT: Зеленский публично поссорился с Западом из-за падения ракеты в Польше
Fox News: Габбард обвинила правительство Украины в хищении денег граждан США
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета