МИД России осудил решение Польши не пустить Лаврова на саммит ОБСЕ

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало постановление польского правительства о недопуске Сергея Лаврова к участию в саммите ОБСЕ, который состоится в Польше уже в этом месяце.

19 ноября пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что решение Варшавы о недопуске главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит министров ОБСЕ является беспрецедентной провокацией в отношении российских политиков с учётом того факта, что Польша председательствует в ОБСЕ.

Саммит ОБСЕ должен состояться 1 и 2 декабря на территории польского города Лодзь, однако российские дипломаты и Сергей Лавров в частности были уведомлены об отказе в предоставлении визы.