Зеленский: Россия предлагает Украине переговоры для паузы в боевых действиях
2022-11-19 16:07
Владимир Зеленский уверен, что целью предлагаемых Россией переговоров является не установление мира в Украине.
В субботу Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в рамках которого предположил, что предлагаемые правительством России мирные переговоры не включают в себя цель прекратить военный конфликт и нужны Москве лишь для установления паузы на поле боя.
По мнению Зеленского, если Киев согласится на возобновление переговорного процесса с Москвой, то армия России возьмёт передышку и восстановит силы для осуществления новых масштабных наступательных операций, создав невыгодные условия на фронте для украинских военных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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