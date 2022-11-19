Зеленский: Россия предлагает Украине переговоры для паузы в боевых действиях

Владимир Зеленский уверен, что целью предлагаемых Россией переговоров является не установление мира в Украине.

В субботу Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в рамках которого предположил, что предлагаемые правительством России мирные переговоры не включают в себя цель прекратить военный конфликт и нужны Москве лишь для установления паузы на поле боя.

По мнению Зеленского, если Киев согласится на возобновление переговорного процесса с Москвой, то армия России возьмёт передышку и восстановит силы для осуществления новых масштабных наступательных операций, создав невыгодные условия на фронте для украинских военных.