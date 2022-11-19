Глава ДНР заявил о продвижении российских войск в районе Бахмута

Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск в районе Бахмута.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск на всей линии фронта в районе Бахмута.

"Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта в районе Бахмута", - сказал он.

Денис Пулин подчеркнул, что продвижение российских войск не такое быстрое, как хотелось бы, но постепенно город освобождается.