Два мирных жителя Лисичанска погибли при обстреле ВСУ, ещё четверо ранены

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Лисичанск, в результате чего погибли 2 мирных жителя, ещё 4 ранены.

В субботу вечером, 19 ноября 2022 года, пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в официальном Telegram-канале сообщила об очередном артиллерийском обстреле служащими Вооружённых сил Украины города Лисичанск.

Отмечается, что при обстреле из артиллерийского орудия натовского калибра украинскими военнослужащими погибли два мирных жителя города, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.