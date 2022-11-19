Медведев: Зеленский не хочет переговоров с РФ из-за страха быть убитым националистами

Дмитрий Медведев утверждает, что Владимир Зеленский не желает возобновления российско-украинских переговоров, опасаясь быть убитым.

Вечером 19 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что Владимир Зеленский осознанно отказывается от переговоров с Москвой, поскольку боится признать актуальную информацию, которая свидетельствует о распаде Украины.

Вместе с тем Медведев уверен, что Зеленский также боится быть убитым украинскими националистами в случае, если пойдёт на уступки России по итогам переговорного процесса.