Медведев: Зеленский не хочет переговоров с РФ из-за страха быть убитым националистами
2022-11-19 19:32
Дмитрий Медведев утверждает, что Владимир Зеленский не желает возобновления российско-украинских переговоров, опасаясь быть убитым.
Вечером 19 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что Владимир Зеленский осознанно отказывается от переговоров с Москвой, поскольку боится признать актуальную информацию, которая свидетельствует о распаде Украины.
Вместе с тем Медведев уверен, что Зеленский также боится быть убитым украинскими националистами в случае, если пойдёт на уступки России по итогам переговорного процесса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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