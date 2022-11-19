Испанские ученые эксперты выяснили что Брюс Ли умер из-за воды

Ученые из Испании проанализировали, как жил Брюс Ли, и смогли установить его настоящую причину гибели.

Пятьдесят лет спустя испанские ученые разгадали загадку смерти Брюса Ли. Проанализировав данные аутопсии, показания близких к звезде людей и его бытовых привычек в последние месяцы и дни жизни, эксперты пришли к выводу, что Брюс Ли умер от избыточного потребления воды.

Брюс Ли умер в тридцатидвухлетнем возрасте в 1973-м году при загадочных обстоятельствах. Ранее выказывались версии, что причиной гибели мог стать эпилептический припадок или солнечный удар.

Но современные данные подтверждают, что виной тому мог стать избыток натрия. Актер в последние месяцы жизни, по словам супруги, отказывался от твердой пищи, предпочитая пить морковный и яблочный сок. Это, а также употребление марихуаны, и транквилизатор мепрабомат, содержавшийся в препарате, который выпил актер накануне смерти, могло спровоцировать летальный исход.