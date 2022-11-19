Медики рассказали, какие фрукты и овощи лучше всего поддержат иммунитет в осенне-зимние холода

В холодный период года организму необходимы витамины, и врачи рассказывают, какие овощи и фрукты лучше есть зимой и осенью, чтобы оставаться здоровыми.

Для поддержания здоровья ВОЗ рекомендует употреблять в день не менее четырехсот граммов фруктов и овощей. Среди россиян основой овощного зимнего меню составляет свекла, капуста и морковь. Эндокринолог Анна Кривошеева отмечает правильность этого решения, поскольку в сезонных местных овощах сохраняется больше микроэлементов и витаминов.

Морковь богата каротином, ликопином и лютеином, а капуста, благодаря витамину С и U, предотвращающему язву желудка и клетчатке нормализует работу ЖКТ, отмечает гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Рекомендуется включать в рацион зимой и осенью цитрусовые, и лук и чеснок. Лук является природным иммуномодулятором, стимулирует кровообращение и укрепляет стенки сосудов. Регулярное же употребление чеснока нормализует кровяное давление и снижает уровень плохого холестерина.