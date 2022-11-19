Пентагон: у России огромная армия и впечатляющие вооружения

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у России огромная армия и впечатляющие вооружения.

19 ноября глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в пресс-релизе заявил о том, что у Российской Федерации «огромная армия и впечатляющие вооружения».

Остин также добавил, что грядущей зимой киевский режим ждут трудности и пообещал, что США продолжат оказывать военную помощь Украине для обеспечения боеспособности ВСУ.