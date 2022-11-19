В Париже проходит акция в поддержку жителей Донбасса

У Эйфелевой башни в Париже проходит манифестация в поддержку жителей Донбасса.

В субботу вечером по сообщениям ТАСС около сотни человек собрались на Марсовом поле у Эйфелевой башни в Париже, чтобы поддержать жителей Донбасса из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ в ходе манифестации, обратилась к властям европейских государств прекратить вооружение Украины и вернуться к конструктивному диалогу с Российской Федерацией.