В Париже проходит акция в поддержку жителей Донбасса
2022-11-19 20:56
У Эйфелевой башни в Париже проходит манифестация в поддержку жителей Донбасса.
В субботу вечером по сообщениям ТАСС около сотни человек собрались на Марсовом поле у Эйфелевой башни в Париже, чтобы поддержать жителей Донбасса из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ в ходе манифестации, обратилась к властям европейских государств прекратить вооружение Украины и вернуться к конструктивному диалогу с Российской Федерацией.
Опубликовано: Елена Калиновская
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Карпенков: в Беларуси создадут новый батальон спецназа внутренних войск
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
Министр обороны США: НАТО не будет участвовать в конфликте на Украине
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США