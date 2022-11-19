Минобороны РФ: в российской зоне ответственности в Карабахе произошел обстрел
2022-11-19 21:21
В Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в российской зоне ответственности в Карабахе.
В субботу, 19 ноября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны РФ в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в районе села Авдур Мартунинского района.
Отмечается, что нарушение режима прекращения огня произошло в результате выстрела с наблюдательного поста Вооружённых сил Азербайджана по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы. Жертв и пострадавших нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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