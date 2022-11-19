Минобороны РФ: в российской зоне ответственности в Карабахе произошел обстрел

В Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в российской зоне ответственности в Карабахе.

В субботу, 19 ноября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны РФ в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщило об одном нарушении режима прекращения огня в районе села Авдур Мартунинского района.

Отмечается, что нарушение режима прекращения огня произошло в результате выстрела с наблюдательного поста Вооружённых сил Азербайджана по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы. Жертв и пострадавших нет.