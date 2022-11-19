Пентагон: единомышленники Путина могут расценить конфликт на Украине как «лицензию на собственную охоту»

APS
2022-11-19 22:02

Глава Минобороны США Ллойд Остин считает, что из-за конфликта на Украине может активизироваться распространение ядерного оружия.

По его мнению, недемократические режимы могут рассматривать нынешнюю ситуацию как карт-бланш на такие действия.

Остин отметил, что люди не хотят возвращаться в прошлое и сталкиваться с хаосом, войнами, нестабильностью.

Он также сказал, что единомышленники путина могут оценить украинский конфликт как «лицензию на собственную охоту».

Опубликовано: Светлана Репина