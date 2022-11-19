Пентагон: единомышленники Путина могут расценить конфликт на Украине как «лицензию на собственную охоту»
2022-11-19 22:02
Глава Минобороны США Ллойд Остин считает, что из-за конфликта на Украине может активизироваться распространение ядерного оружия.
По его мнению, недемократические режимы могут рассматривать нынешнюю ситуацию как карт-бланш на такие действия.
Остин отметил, что люди не хотят возвращаться в прошлое и сталкиваться с хаосом, войнами, нестабильностью.
Он также сказал, что единомышленники путина могут оценить украинский конфликт как «лицензию на собственную охоту».
Опубликовано: Светлана Репина
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