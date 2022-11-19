Спасателям в Болгарии потребовалось девять дней, чтобы найти исчезнувшего ребенка с аутизмом
Двенадцатилетний мальчик с аутизмом пропал в Болгарии лесополосе: девять дней понадобилось поисковым службам, чтобы его отыскать.
В Болгарии двенадцатилетний мальчик пропал в лесной полосе недалеко от города Перник 11 ноября, когда гулял со своим отцом. В течение девяти дней о нем ничего не было известно, пока 19 ноября сотрудникам горноспасательной службы не удалось его обнаружить целым и невредимым.
После исчезновения ребенка были организованы масштабные поиски с привлечением альпинистов, водолазов, вертолетчиков и тысяч людей на добровольных началах.
Как пояснил Арсен Меджидиев, министр здравоохранения Болгарии, когда ребенка нашли, он был сильно обезвожен. Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает. Он находится на стационарном лечении.
Опубликовано: Эльза Ли
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