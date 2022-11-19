«Росэнергоатом»: ВСУ нанесли 12 ударов по территории Запорожской АЭС
2022-11-19 22:27
Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные нанесли 12 ударов по территории ЗАЭС в Энергодаре.
В субботу, 19 ноября 2022 года, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в своём официальном пресс-релизе сообщил об очередном обстреле украинскими военнослужащими территории Запорожской АЭС.
Карчаа уточнил, что бойцы Вооружённых сил Украины нанесли 12 ударов по территории атомной электростанции в Энергодаре, жертв и пострадавших среди сотрудник ЗАЭС нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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