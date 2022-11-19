«Росэнергоатом»: ВСУ нанесли 12 ударов по территории Запорожской АЭС

Врачи рассказали, что делать, если заложило ухо

С каждым случалась такая ситуация, когда в самолете, на высоте, или после долгого плавания под водой закладывает ухо. В большинстве случаев в этом нет ничего страшного и через какое-то время слух восстанавливается.

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