«Росэнергоатом»: ВСУ нанесли 12 ударов по территории Запорожской АЭС

APS
2022-11-19 22:27

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные нанесли 12 ударов по территории ЗАЭС в Энергодаре.

В субботу, 19 ноября 2022 года, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в своём официальном пресс-релизе сообщил об очередном обстреле украинскими военнослужащими территории Запорожской АЭС.

Карчаа уточнил, что бойцы Вооружённых сил Украины нанесли 12 ударов по территории атомной электростанции в Энергодаре, жертв и пострадавших среди сотрудник ЗАЭС нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко