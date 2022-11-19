Порнозвезда родом из Омска Ева Эльфи стала представителем букмекерской компании
Новым статусом амбассадора букмекерской компании порнозвезда Ева Эльфи похвасталась в своем Телеграм-канале.
Известная актриса фильмов для взрослых Ева Эльфи накануне поделилась со своими поклонниками новостью о том, что она стала официальным послом букмекерской компании, и пообещала много интересного контента.
В своих профилях в соцсетях девушка размещает много фотографий в одежде с логотипами компании. В настоящее время Ева находится в рабочей поездке в Рио де Жанейро.
Это ее не первый опыт в съемках в качестве амбассадора. Не так давно она засветилась в фотосете для омского Авангарда. Напомним, настоящее имя Евы Эльфи Юлия Романова, она родом из Омска. Свою карьеру порноактрисы она начала в 2018-м году.
Опубликовано: Эльза Ли
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