Полянский: РФ направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Москва адресовала персональное послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

19 ноября заместитель представителя России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что российское представительство в ведомстве адресовало генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подробно рассказало о жестоком обращении с военнопленными РФ со стороны представителей вооружённых сил Украины.

Полянский отмечает, что в частности Гутерриш был проинформирован об инциденте с расстрелом более десяти российских пленных солдат украинскими войсками.