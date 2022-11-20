Лондон не поверил призывам Макрона к переговорам Украины и России
2022-11-20 02:19
По информации Bloomberg, призывы президента Франции Эммануэля Макрона к переговорам Украины и России вызвали скепсис в Великобритании.
Глава британского МИД Джеймс Клеверли отметил, что Россия начнет переговоры с Украиной только в случае оказания на нее давления.
При этом он подчеркнул, что решение о начале переговоров будут принимать власти Украины.
Ранее Макрон сказал, что надеется на возобновление переговоров украинской стороной, а также на содействие Китая и Индии в этом вопросе.
Опубликовано: Светлана Репина
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