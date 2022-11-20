Лондон не поверил призывам Макрона к переговорам Украины и России

По информации Bloomberg, призывы президента Франции Эммануэля Макрона к переговорам Украины и России вызвали скепсис в Великобритании.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли отметил, что Россия начнет переговоры с Украиной только в случае оказания на нее давления.

При этом он подчеркнул, что решение о начале переговоров будут принимать власти Украины.

Ранее Макрон сказал, что надеется на возобновление переговоров украинской стороной, а также на содействие Китая и Индии в этом вопросе.