Из Тель-Авива в Катар вылетел первый в истории пассажирский самолет

Первый в истории авиарейс маршрутом Тель-Авив-Доха доставит в столицу Катара сто восемьдесят футбольных болельщиков.

Кипрская авиакомпания ТУС Эйрлайнс выполнит первый в истории рейс номер 1162 из тель-авивского аэропорта Бен Гурион в столицу Катара. Как пишет израильское издание Едиот ахронот, на билетах пассажиров значилась надпись: Делаем историю на английском, арабском языках и иврите.

Всего пока планируется провести двенадцать таких рейсов. Билеты стоимостью пятьсот пятьдесят долларов были мгновенно раскуплены, поэтому сейчас обсуждается возможность организации еще шести рейсов.

Борт доставит сто восемьдесят болельщиков на чемпионат мира по футболу. Прибывающим в Катар граждане Израиля вручат карточки с данным консульского отдела Израиля в этой стране, который открылся в катарской столице во временном формате на время проведения ЧМ по футболу.