Замглавы МИД Украины Мельник призвал Шольца поставить ультиматум Путину
2022-11-20 17:48
Скандально известный замглавы украинского МИДа Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину.
20 ноября заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в своём аккаунте Twitter обратился к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом поставить ультиматум «с болезненными последствиями» президенту России Владимиру Путину.
Ранее, украинский дипломат, который получил широкую известность своими недипломатичными высказываниями, Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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