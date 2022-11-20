Замглавы МИД Украины Мельник призвал Шольца поставить ультиматум Путину

APS
2022-11-20 17:48

Скандально известный замглавы украинского МИДа Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину.

20 ноября заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник в своём аккаунте Twitter обратился к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом поставить ультиматум «с болезненными последствиями» президенту России Владимиру Путину.

Ранее, украинский дипломат, который получил широкую известность своими недипломатичными высказываниями, Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Опубликовано: Диана Мудреченко