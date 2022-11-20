Замглавы МИД Украины Мельник призвал Шольца поставить ультиматум Путину

В шасси самолета компании «Люфтганза», следовавшего из Ирана, нашли мертвое тело

Накануне немецкое издание Бильд сообщило о том, что в шасси самолета компании «Люфтганза», прибывшего из Ирана, было найдено тело человека.

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