Труп гражданина Ирака был обнаружен на белорусско-польской границе, сообщает погранкомитет Беларуси
На границе с Польшей белорусскими пограничниками было обнаружено тело иракского гражданина.
Пресс-служба госпогранкомитета Беларуси обнародовала информацию о том, что накануне пограничники обнаружили неподалеку от границы с Польшей тело мужчины арабской наружности. На погибшем не было соответствующей сезону одежды.
Тело находилось в непосредственной близости от польского заграждения. Исследование оставленных следов показало, что погибший был перемещен на территорию РБ. При нем находились документы, подтверждающие иракское гражданство.
Выяснением обстоятельств гибели человека занимается вызванная оперативно-следственная бригада. Подобная зловещая находка уже была обнаружена ранее, 2 октября, а совсем недавно, 8 ноября на приграничной территории белорусские пограничники нашли сильно избитого, но живого беженца из Сирии.
Опубликовано: Эльза Ли
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Из Тель-Авива в Катар вылетел первый в истории пассажирский самолет
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
В шасси самолета компании «Люфтганза», следовавшего из Ирана, нашли мертвое тело
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США