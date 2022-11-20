Труп гражданина Ирака был обнаружен на белорусско-польской границе, сообщает погранкомитет Беларуси

На границе с Польшей белорусскими пограничниками было обнаружено тело иракского гражданина.

Пресс-служба госпогранкомитета Беларуси обнародовала информацию о том, что накануне пограничники обнаружили неподалеку от границы с Польшей тело мужчины арабской наружности. На погибшем не было соответствующей сезону одежды.

Тело находилось в непосредственной близости от польского заграждения. Исследование оставленных следов показало, что погибший был перемещен на территорию РБ. При нем находились документы, подтверждающие иракское гражданство.

Выяснением обстоятельств гибели человека занимается вызванная оперативно-следственная бригада. Подобная зловещая находка уже была обнаружена ранее, 2 октября, а совсем недавно, 8 ноября на приграничной территории белорусские пограничники нашли сильно избитого, но живого беженца из Сирии.