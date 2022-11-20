В Иране приведен в исполнение шестой смертный приговор связанный с протестами
2022-11-20 19:00
Революционный суд Тегерана в воскресенье приговорил шестого подсудимого к смертной казни за участие в протестах, сообщило агентство судебной власти Mizan Online.
По заявлению источника, подсудимый был признан виновным в том, что «извлек нож с намерением убить, сеять террор, создавать неуверенность в обществе во время недавних беспорядков».
Суд постановил, что он был «мохаребом» («врагом Бога» на персидском языке), сообщает Mizan Online.
За последние несколько дней Революционный суд также приговорил к смертной казни пятерых других «бунтовщиков». Приговор всем этим подсудимым может быть обжалован в Верховном суде.
Опубликовано: Тарас Медведев
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине
Президент ФИФА Инфантино открыл ЧМ 2022 под теплые аплодисменты
Тракторист опроверг рассказ Лукашенко о разгоне трактора до скорости самолета
В Германии прошли митинги против военной операции Турции в Сирии и Ираке
Медведев: тема денег для Украины становится токсичной в США