В Иране приведен в исполнение шестой смертный приговор связанный с протестами

Революционный суд Тегерана в воскресенье приговорил шестого подсудимого к смертной казни за участие в протестах, сообщило агентство судебной власти Mizan Online.

По заявлению источника, подсудимый был признан виновным в том, что «извлек нож с намерением убить, сеять террор, создавать неуверенность в обществе во время недавних беспорядков».

Суд постановил, что он был «мохаребом» («врагом Бога» на персидском языке), сообщает Mizan Online.

За последние несколько дней Революционный суд также приговорил к смертной казни пятерых других «бунтовщиков». Приговор всем этим подсудимым может быть обжалован в Верховном суде.