Президента Франции Макрона ударили по лицу в присутствии охраны

Французский президент Эммануэль Макрон получил по лицу во время общения с избирателями.

Вечером 20 ноября зарубежные СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как президент Франции Эммануэль Макрон вышел пообщаться с представителями своего электората в сопровождении охраны. На видео видно, как в определённый момент к Макрону подбегает женщина и с харакртерным звуком бьёт его по лицу ладонью.

Охранники среагировали с опозданием: не сумев предотвратить нападение изначально, они нейтрализовали агрессивно настроенную женщину, обезопасив своего президента.