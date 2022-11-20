Президента Франции Макрона ударили по лицу в присутствии охраны
2022-11-20 19:06
Французский президент Эммануэль Макрон получил по лицу во время общения с избирателями.
Вечером 20 ноября зарубежные СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как президент Франции Эммануэль Макрон вышел пообщаться с представителями своего электората в сопровождении охраны. На видео видно, как в определённый момент к Макрону подбегает женщина и с харакртерным звуком бьёт его по лицу ладонью.
Охранники среагировали с опозданием: не сумев предотвратить нападение изначально, они нейтрализовали агрессивно настроенную женщину, обезопасив своего президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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