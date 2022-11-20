На улицах Гродно снимают шпионский фильм с рабочим названием ГДР

Улицы Гродно стали на время декорациями для съемок сериала о разведчике в ГДР, в нем задействованы российские актеры и гродненцы.

Улицы Ожешко и Замковая в Гродно внезапно стали походить на немецкие улочки конца восьмидесятых годов. Дело все в том, что областной центр съемочная группа шпионского сериала ГДР выбрала в качестве своих локаций.

Администратор съемочной группы пояснил, что выбор места для съемок был не случайным. По сюжету, события в сериале должны разворачиваться то в Восточном, то в Западном Берлине, а историческая часть Гродно очень похожа на ГДР-вский Берлин не только с точки зрения архитектуры, но и по погодным условиям.

Сериал с одноименным названием ГДР повествует о противостоянии разведок за архивные данные Штази. Главный герой советский разведчик Александр Нечаев. Его роль исполняет российский актер Александр Горбатов. Премьера сериала запланирована на осень 2023 года.