Житель Гомеля делал порнографические фото и видео с участием несовершеннолетней девочки

Пресс-служба МВД Беларуси заявила, что накануне был задержан житель Гомеля, который снимал порно с участием несовершеннолетней девочки.

26-летний гомельчанин был задержан правоохранителями за съемки порнографических материалов с участием 15-летней девочки. Ему будет предъявлено обвинение по соответствующей статье.

Представители ведомства заявили, что парень познакомился с девочкой для интима. Она сказала ему, что ей уже исполнилось шестнадцать лет, а это возраст согласия. Вскоре к своим утехам пара стала привлекать другие пары. Они создали страницу в соцсетях, где предлагали желающим интимные встречи. При этом говорилось, что девушке уже есть 21 год.

Вскоре предприимчивая парочка сообразила, что приятное можно сочетать с полезным, и стала брать с партнеров за встречи деньги. Для привлечения желающих парень снимал фото и видео порнографического содержания со своей несовершеннолетней подругой, которые были обнаружены в ходе следственных действий на смартфоне подозреваемого.