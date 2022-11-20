Причины, по которым нельзя застилать постель сразу после пробуждения

Готовы поспорить, что еще с самого детства родители заставляли вас застилать постель после первых же минут пробуждения.

Все дело в постельных клещах, которые питаются омертвевшими клетками человеческой кожи. Для одних они могут быть безобидны, пока у других провоцируют затруднение дыхания, появления различных инфекций, аллергии и астмы, кожных высыпаний, а также конъюнктивита. Считается, что лучше всего после сна просто встряхнуть все постельные принадлежности — так вы убедитесь, что клещи не размножаются. А заправлять кровать стоит спустя пару часов, чтобы она «постояла» в открытом виде.

Как говорят ученые, для комфортной жизни, активного размножения и развития клещам требуются особенные условия. Они обожают влажность — ниже 55 процентов. Так, например, человеческое тело в пижаме и под одеялом — просто мечта для пылевых клещей.

В своей постели каждый из нас просыпается с миллионом таких сожителей. Прекрасно, если у вас есть возможность не только с самого утра проветрить помещение, но и вынести постельное белье, одеяла и подушки на десять-пятнадцать минут на балкон. А уже после этого кровать можно спокойно заправлять, как учила мама.

Специалисты советуют аллергикам особенно обратить внимание на эту процедуру. Пылевые клещи могут усугублять течение болезни и стать причиной обострения. В легких случаях проявляется в виде насморка, чихания и слезотечения. В тяжелых же — к сильному кашлю, заложенности носа, а также приводит к частым приступам астмы.