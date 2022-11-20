Ольга Бузова вновь шокировала поклонников, опубликовав в Телеграме видео в прозрачном наряде

Ольга Бузова снова радует своих поклонников полуобнаженными образами: на сей раз в почти прозрачном платье.

Актриса и певица Ольга Бузова предстала перед своими подписчиками в Телеграме в откровенном платье. Наряд практически ничего не оставляет на волю воображения. Видео, где артистка позирует, мгновенно набрало более восьмисот лайков со стороны восторженных пользователей.

Бузова выбрала наряд, состоящий из белого кружевного платья без рукавов ниже колена, обильно украшенное жемчужинами. Прическу артистка сделала скромную: собранные в пучок волосы с жемчужными заколками в тон платью.

Некоторые поклонники знаменитости были удивлены ее такому появлению, и не скрывали своего восхищения. Под видео она сделала подпись о том, что женщину необходимо беречь, пока она рядом, ведь потерять ее очень легко.