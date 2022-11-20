Моравецки вдруг заявил, что упавшая на Польшу ракета могла быть и не украинской

Во время пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства Польском Матеуша Моравецкого спросили о результатах расследования взрыва ракеты в Пшеводове 15 ноября.

Напомним, в результате его погибли два человека. Журналист поинтересовался, среди прочего, признает ли украинская сторона, что это их ракета.

"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают эксперты и прокуроры. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, натовских и американских экспертов", — ответил Моравецки.

Он сообщил, что у следователей есть "доказательства в виде видеозаписей с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда была выпущена ракета".

"Мы должны продолжить сбор доказательств, расследование займет некоторое время", - подчеркнул премьер-министр.

Матеуш Моравецки заверил, что Польша хочет сохранить полную прозрачность расследования.

Взрыва в Пшеводове Люблинского воеводства произошел днем во вторник, 15 ноября, в день, когда российские войска нанесли крупномасштабный ракетный удар по Украине.

По данным польских властей, ракета, скорее всего, принадлежавшая украинской ПВО, упала на территорию зерносушилки в селе Пшеводув, недалеко от границы с Украиной. Произошел взрыв, в результате которого погибли двое поляков.