Таня Херберт попала в Книгу Рекордов Гиннеса, как женщина с самым большим размером ноги 33 сантиметра

33-сантиметровые ступни сделали жительницу американского Хьюстона Таню Херберт рекордсменкой в Книге Рекордов Гиннеса.

При росте почти 208 сантиметров Таня Херберт является обладательницей самых длинных стоп 33 сантиметра, так что с поиском обуви 50-го размера у девушки имеются определенные сложности. Поэтому ей приходится в основном искать туфли и ботинки в интернет-магазинах, которые специализируются на продаже обуви больших размеров.

Там же, на просторах сети Таня познакомилась и с другими девушками и женщинами с нестандартными параметрами, которые поделились с ней своим опытом о том, как подбирать обувь, чтобы не носить все время только мужскую. Так что она не унывает.

Представители Книги Рекордов Гиннеса после проведенных измерений ступней ее ног, вписали Таню Херберт, как женщину с самыми длинными ступнями из всех, кто сейчас живет.

Самой же высокой женщиной считается жительница Турции Румейса Гелги, рост которой составляет 215 сантиметров.