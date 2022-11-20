Минобороны Украины прокомментировало прогнозы о возможной «паузе в боевых действиях» зимой
2022-11-20 22:20
В украинском оборонном ведомстве прокомментировали прогнозы о возможной «паузе в боевых действиях» грядущей зимой.
В воскресенье, 20 ноября 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Украины в официальном Twitter аккаунте ведомства высказались по поводу возможной «паузы в боевых действиях», которая может начаться с наступлением холодов.
В украинском оборонном ведомстве заявили, что политики и эксперты, которые дали подобный прогноз развития спецоперации, «скорее всего, никогда не загорали в январе на Южном берегу Крыма».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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