Associated Press: Киев изучит видео убийства российских пленных в Макеевке
2022-11-20 22:55
Издание Associated Press утверждает, что правительство Украины согласилось изучить видеозапись с убийством пленных солдат РФ в Макеевке на территории ДНР.
20 ноября информационное агентство Associated Press взяло интервью у вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая публично заявила, что украинские правоохранительные органы приступили к детальному изучению видеозаписи, на которой солдаты ВСУ убивают более десяти российских военнопленных в населённом пункте Макеева на территории Донецкой Народной республики.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что российские войска совершат акт возмездия за убийство своих пленных сослуживцами солдатами украинской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Associated Press: Киев изучит видео убийства российских пленных в Макеевке
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