Издание Associated Press утверждает, что правительство Украины согласилось изучить видеозапись с убийством пленных солдат РФ в Макеевке на территории ДНР.

20 ноября информационное агентство Associated Press взяло интервью у вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, которая публично заявила, что украинские правоохранительные органы приступили к детальному изучению видеозаписи, на которой солдаты ВСУ убивают более десяти российских военнопленных в населённом пункте Макеева на территории Донецкой Народной республики.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что российские войска совершат акт возмездия за убийство своих пленных сослуживцами солдатами украинской армии.