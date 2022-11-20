МВД Беларуси установило 160 белорусов, принимающих участие в боевых действиях в Украине
2022-11-20 23:47
Глава МВД Иван Кубраков заявил, что ГУБОП установило личности около 160 белорусов, принимающих участие в боевых действиях в Украине.
20 ноября министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков в эфире белорусского телеканала «СТВ» сообщил о том, что на данный момент сотрудниками ГУБОП установлены личности около 160 граждан, которые находятся за пределами страны и принимают участие в боевых действиях на территории Украины, сражаясь в рядах ВСУ.
Кубраков также добавил, что белорусские правоохранители «готовы обеспечить безопасность наших граждан везде: и в приграничье, и в Минске, и в любом областном центре» и усилили защиту рубежей Беларуси на границе с Украиной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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МВД Беларуси установило 160 белорусов, принимающих участие в боевых действиях в Украине
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