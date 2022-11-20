МВД: носители профашистской идеологии хотят раскачать обстановку в Беларуси

Министр внутренних дел РБ Иван Кубраков утверждает, что находящиеся за границей носители околофашистских взглядов пытаются помешать мирной жизни белорусского общества.

21 ноября глава МВД Беларуси Иван Кубраков сообщил, что ведомство не смогло искоренить экстремистские формирования на территории страны, поскольку уехавшие за границу носители профашистских идеологий пытаются раскачать обстановку в белорусском государстве, ведя агрессивную пропаганду в социальных сетях.

По словам Курбакова, в основном уехавшие из Беларуси радикально настроенные оппозиционеры пытаются воздействовать на белорусскую молодёжь, подталкивая её представителей к совершению преступлений.