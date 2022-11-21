NYT: видео с расстрелом российских военнопленных бойцами ВСУ настоящее
Издание New York Times заявило о подлинности видеозаписи, на которой украинские войска расстреливают российских военнопленных.
В понедельник американская газета The New York Times сообщила, что аналитики издания изучили видеозапись, на которой солдаты вооружённых сил Украины расстреливают более десяти военнопленных российских военных, придя к выводу, что данное видео является подлинным.
Также журналисты NYT взяли интервью у побывавшего на месте событий представителя организации "Врачи за права человека" доктор Рохини Хаар, который утверждает, что российских пленников убили выстрелами в голову, оставив лежать на земле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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