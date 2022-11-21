Newsmax: США не будут помогать ВСУ без переговоров между Киеву и Москвой
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Фред Флейтц уверен, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Украине.
Утром понедельника газета Newsmax опубликовала интервью с бывшим аналитиком ЦРУ Фредом Флейтцем, который публично заявил, что правительство Соединённых Штатов готово помогать Украине только в том случае, если Владимир Зеленский согласится на новые российско-украинские переговоры.
По мнению Флейтца, Вашингтон не может бесконечно финансировать украинскую армию, стремительно опустошая собственные запасы оружия и боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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