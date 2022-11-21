Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Фред Флейтц уверен, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Украине.

Утром понедельника газета Newsmax опубликовала интервью с бывшим аналитиком ЦРУ Фредом Флейтцем, который публично заявил, что правительство Соединённых Штатов готово помогать Украине только в том случае, если Владимир Зеленский согласится на новые российско-украинские переговоры.

По мнению Флейтца, Вашингтон не может бесконечно финансировать украинскую армию, стремительно опустошая собственные запасы оружия и боеприпасов.