МИД Польши подтвердил недопуск Лаврова к участию в саммите ОБСЕ в Лодзи
Пресс-служба польского МИДа подтвердила, что Сергей Лавров не был допущен к участию в саммите министров ОБСЕ.
Днём понедельника Министерство иностранных дел Польши обнародовало пресс-релиз, в котором подтвердило, что глава МИД России Сергей Лавров не получил аккредитацию для участия в саммите ОБСЕ, который пройдёт в польском городе Лодзь 1 и 2 декабря.
В заявление Министерства иностранных дел Польши отмечается, что причиной недопуска Лаврова к участию в мероприятии является посвящённость саммита безопасности европейских государств, в то время как члены ОБСЕ считают Россию виновной в нарушении сложившейся архитектуры безопасности в Европе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Звезда сериала Могучие рейнджеры Джейсон Дэвид Фрэнк покончил жизнь самоубийством в возрасте 49 лет, оставив четверо детей без отца
Друзья и коллеги актера Джейсона Дэвида Фрэнка недоумевают, что заставило совершить его самоубийство. Они характеризуют артиста как очень жизнерадостного человека с великолепным чувством юмора.Подробнее...
-
-
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь
NHK: Япония будет помогать странам, не поддержавшим резолюцию против РФ
Вооружённый человек незаконно пересек границу Беларуси со стороны Украины
Литвинова выложила видео в соцсетях, где позирует без макияжа
Хак: ООН призывает расследовать расстрел российских военнопленных в Украине