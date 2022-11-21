МИД Польши подтвердил недопуск Лаврова к участию в саммите ОБСЕ в Лодзи

Пресс-служба польского МИДа подтвердила, что Сергей Лавров не был допущен к участию в саммите министров ОБСЕ.

Днём понедельника Министерство иностранных дел Польши обнародовало пресс-релиз, в котором подтвердило, что глава МИД России Сергей Лавров не получил аккредитацию для участия в саммите ОБСЕ, который пройдёт в польском городе Лодзь 1 и 2 декабря.

В заявление Министерства иностранных дел Польши отмечается, что причиной недопуска Лаврова к участию в мероприятии является посвящённость саммита безопасности европейских государств, в то время как члены ОБСЕ считают Россию виновной в нарушении сложившейся архитектуры безопасности в Европе.