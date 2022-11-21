Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что украинские войска прекратили наступательные операции в Соледаре и Артемовске.

В понедельник офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко пообщался с представителями российской прессы, сообщив, что Генштаб ВСУ оценил потери украинской армии под Соледаром и Артемовском, отдав приказ о прекращении всех наступательных операций в регионе.

По данным Марочко, украинские войска более не осуществляют наступательных действий в районе Артемовска и Соледара, поскольку приняли позиции, характерные для глухой обороны.