Британские читатели журнала The Guardian подвергли критике Эммануэля Макрона за слова о претензии России на сотрудничество с африканскими государствами.

Газета Guardian опубликовала статью, в которой со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона заявила о намерениях России использовать Африку в своих целях. Также Макрон считает, что Москва осознанно участвует в антифранцузской пропаганде на территории африканских стран, обвиняя Париж в колониализме.

Комментаторы информагентства The Guardian подвергли резкой критике Эммануэля Макрона, отметив, что российское правительство всегда стремилось помогать африканским странам. Также читатели издания заверили, что Макрон не может смириться с тем, что Африка более не желает быть инструментом в руках Парижа и хочет равноправного сотрудничества, которое ей предоставляет Москва.