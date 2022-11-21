Guardian: британцы раскритиковали Макрона за слова о планах Москвы на Африку
Британские читатели журнала The Guardian подвергли критике Эммануэля Макрона за слова о претензии России на сотрудничество с африканскими государствами.
Газета Guardian опубликовала статью, в которой со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона заявила о намерениях России использовать Африку в своих целях. Также Макрон считает, что Москва осознанно участвует в антифранцузской пропаганде на территории африканских стран, обвиняя Париж в колониализме.
Комментаторы информагентства The Guardian подвергли резкой критике Эммануэля Макрона, отметив, что российское правительство всегда стремилось помогать африканским странам. Также читатели издания заверили, что Макрон не может смириться с тем, что Африка более не желает быть инструментом в руках Парижа и хочет равноправного сотрудничества, которое ей предоставляет Москва.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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