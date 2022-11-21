МО Польши: на границе с Украиной будут размещены батареи ПВО Patriot

В Минобороны Польши сообщили, что разместят систему ПВО Patriot на границе с Украиной.

21 ноября РИА Новости сообщили, что на странице в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак написал о том, что Польша приняла предложение Германии о размещении в стране дополнительных батарей американских систем противовоздушной обороны Patriot и разместит их на границе с Украиной.

Ранее СМИ сообщали, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что власти Германии предложили Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упала ракета.